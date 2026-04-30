Aparece Rocha Moya en expediente de EU ligado a caso de “Los Chapitos”

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Documento judicial en Nueva York menciona presuntas reuniones y financiamiento durante proceso electoral de 2021.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, figura en un expediente judicial en Estados Unidos vinculado a investigaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con información difundida, el expediente identificado como 23CR180, radicado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incluye referencias a presuntas reuniones sostenidas por el mandatario estatal con líderes del grupo criminal durante y después del proceso electoral de 2021.

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En ese documento se detallan fechas y lugares donde habrían ocurrido dichos encuentros, así como señalamientos sobre un supuesto financiamiento ilícito para su campaña política.

El mismo expediente también integra investigaciones relacionadas con Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes enfrentan procesos en Estados Unidos, además de otros presuntos operadores del crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses habrían solicitado la detención con fines de extradición de Rocha Moya y otras nueve personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, al considerar que existen elementos para su eventual procesamiento.

De manera adicional, versiones periodísticas señalan que parte de la información incluida en el expediente provendría de testimonios dentro de acuerdos judiciales en Estados Unidos, aunque estos elementos deberán ser valorados conforme a los procesos legales correspondientes.

El caso se desarrolla en un contexto de tensión bilateral, en el que el Gobierno de México ha señalado que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas y resolverse conforme a la legislación nacional, a través de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un proceso en curso, por lo que será en instancias judiciales donde se determine la validez de los señalamientos y las posibles responsabilidades legales.

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