Asignan a jueza y fiscales de alto perfil en caso contra Rocha Moya en EU

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Corte de Nueva York y equipo especializado en narcotráfico encabezan proceso judicial.

Nueva York, EU (ADN/Arturo Hernández) – El proceso judicial abierto en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó bajo la supervisión de la jueza federal Katherine Polk Failla, integrante de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, instancia reconocida por llevar casos de alto impacto internacional.

La magistrada cuenta con experiencia en procesos complejos relacionados con crimen organizado, al haber participado en litigios vinculados con figuras del narcotráfico y redes transnacionales.

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En paralelo, la acusación es impulsada por un equipo de fiscales especializados del Distrito Sur de Nueva York, considerado uno de los más relevantes en materia de combate al narcotráfico, con antecedentes en casos contra líderes criminales y exfuncionarios de alto nivel.

Las investigaciones habrían sido integradas con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), particularmente a través de unidades enfocadas en operaciones internacionales y cooperación bilateral.

De acuerdo con la información disponible, el caso incluye señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, así como posibles delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Asimismo, se menciona que el expediente forma parte de una línea de investigación más amplia sobre redes de protección institucional al narcotráfico, en la que también se encuentran involucrados otros funcionarios y exfuncionarios.

Autoridades estadounidenses han señalado que las acusaciones constituyen alegaciones en proceso, por lo que las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad en tribunales.

En el ámbito bilateral, el caso fue turnado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá evaluar la viabilidad legal de cualquier procedimiento en México, conforme a la legislación vigente.

El desarrollo del proceso dependerá de la valoración de pruebas y de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, en un caso que se mantiene en curso.

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