Plantea Maru Campos fortalecer instituciones ante señalamientos de EU

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Gobernadora de Chihuahua subraya necesidad de organismos sólidos frente a crisis política

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que es necesario fortalecer las instituciones en México para hacer frente a escenarios como los recientes señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa.

La mandataria estatal señaló que este contexto ha abierto un debate sobre la solidez de las estructuras de justicia y democracia en el país, al tiempo que genera presión en el ámbito político nacional.

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Durante su posicionamiento, Campos Galván insistió en que el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad permanente para garantizar la estabilidad del sistema democrático.

“Yo creo que siempre hay que trabajar porque las instituciones se fortalezcan”.

Indicó que, más allá de las acusaciones internacionales, México debe apostar por consolidar organismos confiables y capaces de responder con firmeza ante cualquier señalamiento.

La gobernadora reiteró su confianza en que la democracia mexicana se sustente en instituciones sólidas, que permitan dar certeza a la ciudadanía y atender los retos en materia de justicia.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto de tensión política derivado de las acusaciones emitidas desde Estados Unidos, las cuales continúan en proceso de revisión por autoridades mexicanas.

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