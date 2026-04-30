Recuerda JuárezBus reglas para ingresar con bicicletas y patines al sistema

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Autoridades piden a usuarios respetar medidas para evitar obstrucciones y mantener la seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora de Transporte (OTV), a través de la Secretaría General de Gobierno, reiteró las reglas para el ingreso de artículos de movilidad personal al sistema JuárezBus, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en el servicio.

De acuerdo con la dependencia, está permitido el acceso con bicicletas, scooters plegables, patines, patinetas y carritos de mandado, siempre y cuando se cumplan las disposiciones establecidas.

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Entre las principales indicaciones, se establece que estos artículos deben ingresarse completamente plegados o cerrados, además de mantenerse bajo control durante todo el trayecto.

Asimismo, se indicó que los objetos no deben bloquear pasillos, puertas ni áreas de circulación, a fin de evitar riesgos y facilitar el desplazamiento de los usuarios dentro de las unidades.

En el caso de los carritos de mandado, estos deberán permanecer cerrados y colocarse sin obstruir el paso, respetando el espacio común en estaciones y vehículos.

Las autoridades recomendaron que, en horarios de alta demanda, las personas usuarias esperen la siguiente unidad si no hay condiciones adecuadas para transportar estos artículos, priorizando la seguridad colectiva.

Estas medidas buscan mantener la movilidad continua y prevenir incidentes dentro del sistema de transporte público, que diariamente es utilizado por miles de personas en la ciudad.

Para dudas o reportes, JuárezBus cuenta con atención vía WhatsApp, donde la ciudadanía puede recibir orientación sobre el uso del servicio.

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