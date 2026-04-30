Abre SDR apoyos para centros de acopio de leche en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Programa ofrece hasta 250 mil pesos para infraestructura y equipamiento del sector pecuario.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) anunció la apertura de una convocatoria de apoyo dirigida a centros de acopio de leche y productores pecuarios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar los procesos productivos.

El programa contempla incentivos para obras, equipamiento y mejora en sistemas de almacenamiento y conservación, lo que permitirá optimizar la eficiencia operativa en el manejo del producto.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, el esquema otorga hasta el 50 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 250 mil pesos por persona productora beneficiaria.

Las autoridades estatales señalaron que este apoyo busca elevar la competitividad del sector lechero, mediante mejores condiciones técnicas en los centros de acopio.

La recepción de solicitudes estará disponible hasta el 15 de mayo o hasta agotar el presupuesto, en las oficinas de la SDR ubicadas en la ciudad de Chihuahua.

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, donde personal especializado brindará orientación a las y los interesados sobre requisitos y प्रक्रिया de आवेदन.

Asimismo, se informó que los productores pueden acceder a asesoría directa y consultar la convocatoria completa en el portal oficial de la dependencia, con el fin de facilitar su participación en el programa.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado busca impulsar el desarrollo rural y fortalecer la cadena productiva del sector pecuario, particularmente en el rubro lechero.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.