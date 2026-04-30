Realizan Expo Icatech 2026 para impulsar capacitación y autoempleo en Juárez

Participan instructores y alumnos con productos y servicios en el Parque Central Poniente.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) llevó a cabo la segunda edición de la Expo Icatech en Ciudad Juárez, con el objetivo de mostrar los resultados de formación y fomentar el autoempleo.
El evento se realizó en el Centro Comunitario del Parque Central Poniente, donde alumnas y alumnos expusieron productos y servicios desarrollados durante sus cursos de capacitación.
Durante la jornada, autoridades del instituto destacaron que este tipo de espacios permiten visibilizar las habilidades adquiridas y generar oportunidades de comercialización, además de incentivar la incorporación de más personas a estos programas.
La expo contó con la participación de 18 instructores y 30 estudiantes, quienes instalaron diversos stands con productos de distintos giros.
Entre la oferta presentada se incluyeron artículos de bisutería, pastelería, dulces mexicanos, jabones, velas, productos de cuidado personal, corte y confección, gelatinas, floristería y servicios de corte de cabello, entre otros.
El evento permitió acercar a la comunidad los resultados tangibles de la capacitación técnica, así como promover alternativas de ingreso económico a través del emprendimiento.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la formación para el trabajo y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en la región fronteriza.
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