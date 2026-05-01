Anuncian Jornadas Villistas del 4 al 18 de julio en Parral

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La Cabalgata Villista llegará el 18 de julio para evitar coincidir con la final del Mundial de futbol.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Salvador Calderón anunció que las Jornadas Villistas 2026 se llevarán a cabo del 4 al 18 de julio en Parral, con una programación que dará continuidad a una de las celebraciones históricas y culturales más representativas de la región.

El edil informó que las actividades concluirán con la tradicional Cabalgata Villista y el desfile por las principales calles de la ciudad, además de eventos culturales y espacios de convivencia entre cabalgantes, familias y visitantes.

“Las Jornadas Villistas se realizarán del 4 al 18 de julio, manteniendo viva una de las tradiciones más importantes de Parral”.

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El coordinador de la Cabalgata Villista, José Miguel Salcido, explicó que el arribo del contingente se realizará el 18 de julio, un día antes de lo acostumbrado, para evitar que coincida con la final del campeonato mundial de futbol, programada para el 19 de julio.

La medida busca permitir que la ciudadanía y los visitantes puedan participar en las actividades villistas y, al mismo tiempo, seguir el evento deportivo internacional sin empalmes en la agenda pública.

El director de Cultura, Carlos Silva, dio a conocer que el viernes 17 de julio se realizarán actividades especiales en el Lienzo Charro Misión de Guadalupe, donde se presentarán cuadros de folklore y una escenificación alusiva a Francisco Villa.

El recorrido de la Cabalgata Villista iniciará en el Lienzo Charro Misión de Guadalupe y continuará por Vialidad Estación, Avenida Juárez, Boulevard Ortiz Mena y Avenida Independencia, para concluir en la glorieta de la Puerta del Tiempo.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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