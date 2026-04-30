Inaugura alcalde comedor comunitario para niñas y niños en Los Kilómetros

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Espacio brindará alimentos a población vulnerable y busca apoyar la economía familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la inauguración de un comedor comunitario dirigido a niñas y niños en la zona de Los Kilómetros, con el objetivo de atender a población en situación vulnerable.

Durante el evento, el edil destacó que este tipo de acciones responden a las necesidades sociales de una ciudad con amplios retos, donde la colaboración con organizaciones civiles permite ampliar el alcance de los apoyos.

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El proyecto fue posible gracias a recursos del Fondo para el Impulso 2025, destinados a iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, en este caso impulsado por el Frente Hatcher Asociación Civil.

“Cuando haces cosas, en este caso apoyar a las OSC, también es un aprendizaje, porque nos damos cuenta de lo grande que es nuestra ciudad y de los grandes retos que tenemos”.

El alcalde subrayó la importancia de supervisar que los recursos públicos lleguen a todos los sectores y se ejerzan de manera adecuada, además de reconocer el trabajo de quienes operan estos espacios.

Por su parte, representantes de la organización agradecieron el respaldo institucional, al señalar que el comedor es resultado de un esfuerzo conjunto orientado a mejorar las condiciones de vida en la comunidad.

Una de las beneficiarias indicó que el objetivo del espacio es proporcionar alimentos y contribuir a reducir el impacto económico en las familias, especialmente en zonas con mayores carencias.

El comedor se suma a las estrategias de atención social en la ciudad, mediante la colaboración entre gobierno y sociedad civil para fortalecer el apoyo a sectores vulnerables en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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