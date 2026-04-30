Refuerzan coordinación regidores e INSUS para regularización de predios en Juárez

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Buscan orientar a familias y agilizar trámites de certeza jurídica sobre la propiedad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos sostuvieron una reunión con la representación local del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en procesos de regularización de predios.

En el encuentro participó la encargada del módulo en Ciudad Juárez, Armida Genoveva Sáenz Lozano, quien expuso los servicios que ofrece la dependencia federal y los procedimientos para la legalización de terrenos.

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Los regidores destacaron la importancia de mantener trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, a fin de brindar certeza jurídica a las familias que habitan en asentamientos irregulares.

Durante la sesión, se señalaron problemáticas comunes que enfrentan los ciudadanos, como la ocupación de terrenos sin certeza legal o la ampliación irregular de predios, situaciones que pueden complicar los procesos de regularización.

Asimismo, se advirtió que estas prácticas generan retrasos administrativos y afectan el desarrollo urbano ordenado de la ciudad.

La coordinadora de la comisión, María Dolores Adame Alvarado, subrayó la necesidad de actuar con apego a la legalidad, en línea con las políticas municipales para ordenar el crecimiento urbano.

Los ediles coincidieron en que es fundamental capacitarse y orientar adecuadamente a la ciudadanía, para facilitar los trámites y evitar errores que deriven en conflictos legales.

El trabajo conjunto busca garantizar procesos claros y ordenados, con el fin de avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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