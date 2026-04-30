Reúne festival “Color y Magia” a talento infantil en el Parque Borunda

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Niñas, niños y jóvenes presentan habilidades artísticas en evento cultural organizado por IPACULT.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El festival musical y cultural “Color y Magia” reunió a decenas de niñas, niños y jóvenes en el Parque Borunda, donde mostraron su talento artístico como parte de las actividades por el Día de la Niñez.

El evento, organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) a través de la Academia Municipal de Arte, permitió a estudiantes de distintos talleres presentarse en un escenario público y compartir sus avances formativos.

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Durante más de dos horas, el programa incluyó presentaciones de canto, piano, violín, guitarra, saxofón, teatro y break dance, con una amplia asistencia de familias que acudieron a apoyar a las y los participantes.

La jornada destacó por su enfoque participativo, al promover la creatividad, la expresión y la confianza en las infancias, mediante espacios donde pueden desenvolverse ante el público.

Asimismo, este tipo de actividades contribuye a fortalecer el desarrollo artístico y la seguridad personal de las y los menores, al tiempo que impulsa el aprendizaje adquirido en su formación cultural.

El evento también favoreció la convivencia familiar y comunitaria, al generar entornos positivos donde el arte se posiciona como herramienta de integración social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de IPACULT, busca ampliar el acceso a la cultura y consolidar espacios incluyentes para el desarrollo de nuevas generaciones en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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