Preparan Primer Festival del Libro en Ciudad Juárez con enfoque cultural y social

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Evento reunirá a escritores nacionales y locales del 10 al 14 de junio en el Museo Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) avanza en la organización del Primer Festival del Libro en Ciudad Juárez, que se llevará a cabo del 10 al 14 de junio en el Museo Juan Gabriel.

El encuentro tiene como propósito fomentar la lectura y la escritura como herramientas de transformación social, así como fortalecer la identidad cultural en una ciudad marcada por su diversidad.

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Durante las mesas de trabajo, autoridades y organizadores presentaron avances en la logística del evento, incluyendo distribución de espacios, movilidad y hospedaje de los autores invitados, además de la estructura general del festival.

Se confirmó que el programa contará con dos foros principales y un corredor cultural, donde se desarrollarán actividades como presentaciones de libros, charlas y encuentros con el público.

El festival reunirá a escritores nacionales, principalmente de la Ciudad de México, así como a colectivos, editoriales y grupos culturales locales, lo que permitirá una oferta diversa y representativa del panorama literario.

La encargada de IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la intención de llevar actividades a escuelas en zonas vulnerables, con el fin de acercar a estudiantes a los autores y promover el interés por la lectura.

“Es necesario descentralizar, incluir e impactar a estudiantes… sobre todo a aquellos que viven en zonas vulnerables”.

El proyecto busca consolidarse como un referente cultural en la frontera, mediante una estrategia que vincula la promoción literaria con el desarrollo comunitario.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal y la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez impulsan políticas culturales enfocadas en el acceso a la lectura y la participación ciudadana, como parte de una agenda de fortalecimiento social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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