Invitan a capacitación sobre rickettsiosis para fortalecer diagnóstico oportuno en Juárez

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Especialistas abordarán detección, tratamiento y prevención de esta enfermedad emergente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y del sector salud convocaron a participar en la capacitación “Diagnóstico oportuno y atención adecuada de las enfermedades rickettsiales”, que se realizará el próximo 7 de mayo en el Centro Cultural Universitario.

La regidora Laura Fernanda Avalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil, informó que el objetivo es fortalecer la detección temprana y el manejo clínico de esta enfermedad, considerada un problema emergente en la región.

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El encuentro se desarrollará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Teatro Gracia Pasquel, donde se contará con la participación de especialistas en salud pública, medicina y epidemiología.

Entre los temas a abordar se encuentran herramientas clínicas para la identificación y tratamiento de la rickettsiosis, así como su impacto en Chihuahua, estrategias de prevención y avances en el desarrollo de vacunas.

El director de la Jurisdicción Sanitaria, Rogelio Covarrubias, señaló que esta capacitación busca intercambiar información y buenas prácticas entre autoridades de México y Estados Unidos, especialmente en una región fronteriza donde la enfermedad mantiene presencia.

Datos oficiales indican que hasta la semana 15 del año se han registrado 21 casos y 11 defunciones por rickettsiosis, lo que refuerza la necesidad de mejorar los diagnósticos oportunos.

Asimismo, especialistas advirtieron sobre la importancia de considerar esta enfermedad en consultas médicas iniciales, particularmente en entornos donde el primer contacto ocurre en consultorios de fácil acceso.

También se alertó sobre la presencia de garrapatas en mascotas, por lo que se recomendó evitar la compra de productos antiparasitarios en redes sociales y acudir a establecimientos autorizados.

La capacitación está dirigida al público en general, con énfasis en personal médico, pediatras, veterinarios y profesionales de la salud, en un esfuerzo por ampliar el conocimiento y reducir riesgos en la población.

Autoridades destacaron que el fortalecimiento de capacidades médicas y la difusión de información son clave para prevenir complicaciones y salvar vidas en la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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