Cerrarán avenida Insurgentes por desfile del Día del Trabajo en Ciudad Juárez

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Operativo iniciará desde las 6:00 horas y contempla cierre total a partir de las 8:00.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este viernes 1 de mayo se implementará el cierre de la avenida De los Insurgentes con motivo del desfile conmemorativo del Día del Trabajo.

El cierre abarcará ambos sentidos de la vialidad, desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la calle Constitución, y se realizará de manera gradual a partir de las 6:00 de la mañana.

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A partir de las 8:00 horas, la circulación será totalmente suspendida para permitir el paso de los contingentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

Para este operativo, la corporación desplegará 90 elementos, 12 patrullas y seis motociclistas, quienes estarán distribuidos a lo largo del recorrido para coordinar el flujo vehicular y brindar apoyo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y atender las indicaciones de los agentes, así como respetar los señalamientos viales.

El operativo busca garantizar la seguridad de participantes y conductores, además de mantener el orden durante el desarrollo del evento conmemorativo en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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