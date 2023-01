Plantea América García ante el INAH acciones para defender zona protegida de Paquimé

Manifestó que es urgente llevar a cabo acciones encaminadas a proteger la zona.

Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) Con la firme intensión de proteger el patrimonio cultural que Paquimé representa para el municipio de Casas Grandes, la diputada local América García, planteó al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, la necesidad de implementar acciones para preservar está zona arqueológica.

A la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México, acudió también el Secretario General del INAH, José Luis Perea. Allí, la joven legisladora manifestó que es urgente llevar a cabo acciones encaminadas a proteger la zona de amortiguamiento de Paquimé.

La diputada por Morena en el Congreso local, cuestionó que administraciones municipales anteriores aprobaron la venta de estos predios para comenzar un desarrollo habitacional, sin acatar los decretos emitidos por la UNESCO, para declararla como zona protegida y patrimonio cultural de la humanidad.

Afirmó que no está en contra del progreso y del desarrollo de las regiones, pues resulta evidente que el crecimiento de las poblaciones tiene que ver con la construcción de complejos habitacionales dignos, muy en particular en el municipio de Casas Grandes; no obstante, consideró que se deben realizar sin afectar o dañar la zona de amortiguamiento de Paquimé.

«Para poder promover su gran valor, solicité el respaldo del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Secretario General, para llevar a cabo acciones que nos permitan defender y respetar la zona protegida de Paquimé, pues es a final de cuentas, el rostro cultural de Casas Grandes y del noroeste», concluyó.

