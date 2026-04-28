Propone Joss Vega reforma para garantizar entornos digitales seguros para la niñez en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Iniciativa busca prevenir ciberacoso y fortalecer habilidades digitales en menores.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del PAN, Joss Vega Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con el objetivo de impulsar entornos digitales seguros para este sector de la población.

En el marco del Día de la Niñez, la legisladora subrayó la creciente importancia de la tecnología en la vida cotidiana, lo que, señaló, obliga a fortalecer mecanismos de protección frente a riesgos en el entorno digital.

“Proteger a la infancia implica también protegerla en el mundo digital”

- Publicidad - HP1

La propuesta plantea que el Estado adopte medidas para prevenir y erradicar prácticas como el ciberacoso, así como cualquier conducta que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales.

Asimismo, se contempla que autoridades estatales y municipales desarrollen acciones orientadas a promover la inclusión digital, el acceso equitativo a tecnologías y el desarrollo de habilidades digitales, con un enfoque de uso responsable y seguro.

La iniciativa también busca fomentar una cultura digital basada en principios éticos, críticos y responsables, considerando los nuevos retos que enfrentan las infancias en espacios virtuales.

“Preparar a nuestras niñas, niños y adolescentes para desenvolverse de manera segura… es una responsabilidad compartida”

La legisladora destacó que esta propuesta reconoce el papel de la sociedad en su conjunto, incluyendo familias, escuelas y gobierno, para garantizar la protección de la niñez en el ámbito digital.

El planteamiento será analizado en el Congreso del Estado como parte de los esfuerzos por adaptar el marco legal a los desafíos contemporáneos en materia de derechos digitales y protección de menores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.