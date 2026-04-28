Propone Avitia tarifa cero en casetas para productores agropecuarios en Chihuahua

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Iniciativa busca reducir costos al campo mediante reforma a Ley Estatal de Derechos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Morena, Óscar Avitia Arellanes, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Derechos con el fin de establecer una “tarifa cero” en casetas de peaje para el sector agropecuario en Chihuahua.

La propuesta plantea otorgar certeza jurídica y económica a las personas productoras mediante la eliminación de este costo, considerado un factor que impacta directamente en la competitividad del campo.

“Buscamos reformar la Ley Estatal de Derechos para plasmar un beneficio para las personas productoras agrícolas”

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Como parte del mecanismo de aplicación, se contempla la creación de un Padrón Único de Productores del Estado, que será integrado y validado por las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural, con el objetivo de asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los criterios.

El legislador explicó que la viabilidad financiera de la medida se sustentaría en el uso de remanentes del Fideicomiso Carretero, evitando afectar compromisos existentes y manteniendo el equilibrio en las finanzas públicas.

Asimismo, la iniciativa reconoce los límites legales en materia de concesiones federales, por lo que cualquier ajuste en tramos concesionados requeriría autorización de autoridades federales competentes.

“El sector primario es y ha sido la columna vertebral de la economía en Chihuahua”

Avitia Arellanes señaló que esta propuesta busca superar esquemas previos no vinculantes, que dejaban los apoyos sujetos a decisiones administrativas, y avanzar hacia una política pública permanente.

El planteamiento también incorpora un enfoque de neutralidad financiera, con la intención de optimizar recursos existentes sin reducir la recaudación bruta del fideicomiso.

De aprobarse, la reforma tendría como objetivo fortalecer la competitividad del sector agropecuario, impulsar cadenas productivas y mejorar las condiciones económicas de miles de familias vinculadas al campo en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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