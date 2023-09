Protestan ‘Dreamers’ en rechazo a fallo judicial contra el programa DACA

Publicidad - LB2 -

Participantes de este programa migratorio protestaron contra la sentencia de un juez que declara ilegal una versión actualizada de la política del programa.

Estados Unidos (VOA) – Beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) marcharon el jueves en Washington hasta el Congreso para rechazar la decisión del juez federal Andrew Hanen, que por segunda vez calificó de ilegal el programa migratorio, pero lo mantuvo vigente para los que ya están inscritos.

Los inmigrantes amparados bajo este beneficio piden el fin de la incertidumbre con que viven y afirman que eso sólo se consigue con una normativa que los legalice de manera definitiva y les garantice un camino a la ciudadanía.

«Necesitamos algo permanente, que DACA siempre fue una solución temporal”, dijo Jennifer Romero, beneficiaria del programa a la Voz de América.

Han pasado 11 años de la implementación del amparo para inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. La decisión del juez, que nuevamente dictamina que el beneficio es ilegal, ya era algo que esperaban.

Llegaron pequeños, pero ya son adultos, graduados de la universidad y muchos son el sostén económico de sus familias, como José Coronado Flores, un guatemalteco que llegó a EEUU «a los 4 años en el 2001» y, según contó a la VOA, estudió «literatura en Harvard”.

En un dictamen de 40 páginas, el juez Hanen escribió que el esfuerzo de la Administración Biden para modificar en una regulación federal el amparo migratorio contra las deportaciones es ilegal. La decisión no afecta a los beneficiarios actuales, pero bloqueó nuevas inscripciones al programa, que ha estado vigente por más de una década.

Para el abogado de inmigración Fernando Romo, «la situación no cambia, ahorita solamente las personas que tienen DACA y no han dejado de renovarlo por un año pueden seguir renovándolos, lo único que cambia es que no van a aceptar nuevas aplicaciones”.

Se espera que la Casa Blanca apele el fallo y el caso termine en la Corte Suprema de Justicia, pero el pedido de los beneficiarios de DACA es a una acción inmediata del Congreso.

