Aprueba Congreso reforma para garantizar accesibilidad en escuelas de Chihuahua

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Modificación busca incluir infraestructura adecuada para estudiantes con discapacidad.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa para garantizar que los planteles escolares cuenten con condiciones de accesibilidad para estudiantes con discapacidad.

La iniciativa, impulsada por el diputado del PAN, Alfredo Chávez Madrid, establece que en la construcción, mantenimiento y mejora de escuelas se deberán considerar elementos como rampas, accesos adecuados y espacios inclusivos.

“Ninguna niña, niño o adolescente debe quedar fuera de su escuela por falta de accesos adecuados”

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De acuerdo con el dictamen, la medida responde a una necesidad persistente en los centros educativos, donde la falta de infraestructura adecuada limita la movilidad y participación de alumnos con discapacidad.

En Chihuahua, más de 167 mil personas viven con alguna discapacidad, lo que refuerza la necesidad de adaptar los espacios educativos bajo criterios de inclusión y accesibilidad universal.

La reforma modifica el artículo 5 de la legislación correspondiente, con el objetivo de establecer lineamientos claros que deberán aplicarse en proyectos de infraestructura educativa en todo el estado.

“La construcción, mantenimiento y mejora de escuelas deberá considerar accesos y adecuaciones para todas las personas”

El dictamen se alinea con la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, así como con compromisos internacionales en la materia, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las autoridades señalaron que la modificación no implica la creación de nuevos programas presupuestales, sino que establece criterios obligatorios para garantizar entornos escolares incluyentes en futuras obras y adecuaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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