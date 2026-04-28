Espera Pérez Cuéllar reglas de Morena para solicitar licencia rumbo a 2027

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Alcalde de Juárez señala que acatará lineamientos internos para evitar actos anticipados de campaña

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que aguardará la emisión de la convocatoria y lineamientos internos de Morena antes de solicitar licencia a su cargo, en el contexto del proceso político rumbo a 2027.

El edil señaló que el registro de aspirantes está previsto para el 22 de junio, por lo que su decisión estará sujeta a las reglas que establezca el partido, con el fin de evitar incurrir en actos anticipados de campaña.

“Esperaré las reglas que Morena establezca para solicitar licencia”

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Pérez Cuéllar explicó que el municipio cuenta con condiciones de gobernabilidad para una eventual separación del cargo, al destacar la existencia de un suplente y la continuidad en su equipo de trabajo.

En ese sentido, mencionó que Héctor Ortiz asumiría funciones en caso de licencia, respaldado por un gabinete con varios años de operación y pocos cambios, lo que permitiría mantener la estabilidad administrativa.

El alcalde también hizo referencia a los ajustes internos en Morena, incluyendo la definición de su dirigencia nacional y el papel de la Comisión Nacional de Elecciones en la organización del proceso.

“Hay que actuar con prudencia para no adelantarse en la campaña”

Asimismo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que quienes aspiren a cargos deberán separarse de sus funciones, por lo que consideró que podrían emitirse nuevas disposiciones o ampliaciones a las ya existentes.

El proceso interno del partido se mantiene en desarrollo, mientras los posibles aspirantes esperan la definición de reglas para participar formalmente en la contienda.

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