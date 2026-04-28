Realiza JMAS limpieza de colector en Teófilo Borunda para prevenir inundaciones

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Trabajos se extenderán por dos semanas frente al Parque Central Oriente con afectaciones parciales al tráfico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza labores de limpieza en el colector sanitario ubicado sobre la avenida Teófilo Borunda, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado en la ciudad.

Las acciones se desarrollan con equipo especializado en el carril izquierdo de esta vialidad, a la altura del Parque Central Oriente, en un horario de 7:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, para reducir el impacto en la circulación vehicular.

“Esto con el objetivo de evitar brotes de aguas negras e inundaciones”

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De acuerdo con la dependencia, los trabajos forman parte de un esquema preventivo ante la próxima temporada de lluvias, por lo que se prevé que las labores continúen durante al menos dos semanas más.

El colector intervenido cuenta con un diámetro de 36 pulgadas, lo que lo convierte en una infraestructura clave para el desalojo de aguas residuales, por lo que su mantenimiento es considerado prioritario.

Durante las labores, se realiza el retiro de azolve, basura y desechos sólidos que obstruyen el flujo, lo que permite mejorar la capacidad del sistema y reducir riesgos sanitarios.

“Su correcto funcionamiento es primordial para el sistema de alcantarillado de la ciudad”

La JMAS exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos, además de evitar arrojar residuos en la vía pública, a fin de preservar la infraestructura hidráulica.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener en óptimas condiciones la red sanitaria y prevenir afectaciones durante eventos climáticos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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