Califica Pérez Cuéllar como previsible renuncia de César Jáuregui tras caso federal

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Alcalde respalda postura de Sheinbaum y señala que investigación corresponde a la FGR.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la renuncia del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, era un desenlace previsible ante la controversia generada por la presunta participación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense.

Durante su visita al Congreso del Estado, el edil fronterizo señaló que el caso tomó una dimensión federal, por lo que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá esclarecer los hechos.

“Es un tema que es extraño, pero la facultad de resolver esto es de la Fiscalía General de la República”

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Pérez Cuéllar expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en la necesidad de aclarar la presencia de ciudadanos estadounidenses sin notificación formal a las autoridades mexicanas.

En relación con la información difundida por autoridades estatales, donde se indicó que mandos de la Agencia Estatal de Investigación no reportaron la participación de agentes extranjeros, el alcalde calificó la situación como inusual, aunque evitó emitir conclusiones.

El edil reiteró su confianza en que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, llevará a cabo las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades en torno al operativo realizado en la sierra de Chihuahua.

“La investigación está en la Fiscalía General de la República”

Sobre la negativa de la gobernadora Maru Campos para acudir al Senado de la República, Pérez Cuéllar señaló que no emitiría una postura específica, aunque reconoció la legitimidad tanto del Congreso estatal como de la Cámara Alta como espacios de representación política.

El caso continúa en desarrollo en el ámbito federal, en espera de avances en la investigación que permitan esclarecer las circunstancias de la intervención y sus implicaciones legales.

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