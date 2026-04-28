Investigan muerte de menor de 5 años tras ingreso sin signos vitales en hospital de Juárez

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Autoridades mantienen indagatoria abierta para determinar causas del fallecimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades policiacas iniciaron una investigación tras el fallecimiento de un menor de 5 años, quien fue ingresado sin signos vitales la mañana de este martes al Hospital Infantil de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño, identificado con las iniciales E.A.E.S., fue recibido por personal médico, que notificó de inmediato a las autoridades correspondientes al confirmar que ya no presentaba signos de vida.

“Al momento de su revisión, no presentaba huellas visibles de violencia”.

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El caso fue turnado a las instancias de investigación, que lo mantienen como causa de muerte a determinar, en tanto se realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del deceso.

Hasta el momento, no se ha informado quién o quiénes trasladaron al menor al hospital, ni si existen personas detenidas en relación con este hecho.

“Serán las autoridades quienes esclarezcan las circunstancias del fallecimiento”.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso y que será a través de los peritajes y análisis correspondientes como se definan las causas del fallecimiento.

El caso se mantiene bajo reserva mientras avanzan las indagatorias, en espera de que se brinde mayor información oficial en las próximas horas.

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