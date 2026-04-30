Nombra Indias de Juárez a Silvia Gutiérrez como nueva entrenadora para 2026

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La experimentada coach dirigirá al equipo femenil en la Liga Estatal de Desarrollo de Basquetbol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Indias de Ciudad Juárez presentó a Silvia Lucía Gutiérrez Lugo como nueva entrenadora en jefe del equipo femenil para la temporada 2026 de la Liga Estatal de Desarrollo de Basquetbol.

La nueva head coach cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito deportivo, principalmente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde consolidó un historial destacado con múltiples campeonatos en distintos niveles educativos.

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A lo largo de su carrera, Gutiérrez Lugo ha obtenido títulos en competencias estatales y nacionales, además de representar a México en cuatro campeonatos mundiales de basquetbol.

Su legado en el deporte local fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Deportista Juarense, consolidando su figura como una de las más relevantes en el desarrollo del baloncesto en la región.

El equipo fronterizo iniciará su participación en la temporada con un partido como visitante ante las Leñadoras de Madera, y posteriormente disputará su primer encuentro en casa frente a Pioneras de Delicias en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu.

Durante la presentación, la directiva también dio a conocer parte del plantel, incluyendo jugadoras con experiencia en el ámbito local, como exintegrantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

La llegada de Gutiérrez Lugo busca fortalecer el proyecto deportivo del club, con miras a consolidar un equipo competitivo en el circuito estatal y continuar impulsando el desarrollo del basquetbol femenil en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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