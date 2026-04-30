Presentarán función de lucha libre con homenaje a Julio Quiroga en Ciudad Juárez

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Evento reunirá talento nacional e internacional este 3 de mayo en el Gimnasio Josué Neri Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo se encuentra listo para la función de lucha libre que rendirá homenaje al histórico luchador y promotor Julio Quiroga, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El evento es organizado con la participación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW), empresas reconocidas por su trayectoria en el ámbito nacional e internacional del pancracio.

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La cartelera contempla la presencia de figuras destacadas como Bandido, Soberano Jr., Komander, Hechicero, Titán, Último Guerrero y Bárbaro Cavernario, además de talento local que formará parte del espectáculo.

Asimismo, el evento incluirá presentaciones dirigidas al público infantil, con la participación de agrupaciones como la Chicken Family, con el objetivo de ofrecer una experiencia familiar.

Uno de los momentos centrales será el homenaje póstumo a Julio Quiroga, quien fue reconocido en la región por su trayectoria como luchador, referee y promotor, además de su participación en el programa “Ídolos del Ring”.

Durante la presentación oficial, organizadores y luchadores destacaron la relevancia del evento, que busca reconocer la historia de la lucha libre en la frontera y proyectar nuevas generaciones de talento.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 3:00 de la tarde, y se informó que los boletos ya se encuentran disponibles en taquilla, con acceso gratuito en zona general para niñas y niños acompañados de un adulto.

El evento busca consolidarse como uno de los principales espectáculos deportivos y familiares del fin de semana en Ciudad Juárez, al combinar tradición, entretenimiento y reconocimiento a figuras históricas del deporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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