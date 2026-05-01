Anuncia Sheinbaum aumento salarial y jornada laboral de 40 horas en México

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La medida busca garantizar mejores condiciones laborales y beneficiará a millones de trabajadores.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un acuerdo para que las y los trabajadores del Estado perciban al menos el salario medio registrado ante el IMSS, además de firmar la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales.

Durante un acto oficial, la mandataria federal destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer los derechos laborales y mejorar el bienestar de la clase trabajadora, en línea con las reformas impulsadas en los últimos años.

“Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”

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El acuerdo contempla que los ingresos de los trabajadores del Estado se ajusten por encima de la inflación, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo y reducir brechas salariales en el sector público.

Asimismo, se formalizó el inicio de la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, una medida que impactará a millones de personas al permitir mayor დრო disponible para la vida personal y familiar, tras décadas de esquemas laborales más extensos.

Entre otras acciones, se anunció la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, orientado a garantizar condiciones dignas, seguridad social y salarios justos para trabajadores del campo vinculados a exportaciones.

Las autoridades federales subrayaron que estas medidas se suman a políticas implementadas previamente, como el incremento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing, mejoras en pensiones y la ampliación de la seguridad social, incluyendo a trabajadores de plataformas digitales.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en el poder adquisitivo, reducción en la tasa de desempleo y ampliación de derechos laborales, como la prohibición de la brecha salarial por razones de género.

El Gobierno de México señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar un modelo laboral con mayor equidad, justicia social y desarrollo económico en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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