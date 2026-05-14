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Reconoce Herminia Gómez labor docente en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Diputada impulsa diálogo y bienestar para maestras y maestros en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Herminia Gómez Carrasco reconoció la labor de maestras y maestros de Chihuahua durante una reunión realizada en el Congreso del Estado, con motivo del Día Internacional de las Maestras y los Maestros.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, encabezó el encuentro con docentes, a quienes expresó su respaldo y reconocimiento por la labor que realizan diariamente en las aulas.

“Como maestra, quiero decirles que cuentan con mi apoyo, mi reconocimiento y mi compromiso”.

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Gómez Carrasco destacó la importancia de fortalecer espacios de diálogo que permitan atender las necesidades del sector educativo, especialmente en temas relacionados con el bienestar personal y profesional.

“Necesitamos seguir impulsando espacios de diálogo que contribuyan al bienestar de quienes todos los días dedican su vida a enseñar”.

Durante la reunión se impartió la plática “Los tres pilares de la salud mental”, a cargo del licenciado Fernando Olivas, quien compartió herramientas prácticas para el cuidado emocional de las y los asistentes.

Las maestras participaron en un espacio de aprendizaje y convivencia, en el que agradecieron la atención brindada por la diputada en el Congreso del Estado.

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