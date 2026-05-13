Presenta Xóchitl Contreras iniciativa para endurecer castigos por maltrato infantil en Chihuahua

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La propuesta contempla sanciones más severas para padres agresores y para familiares que omitan denunciar abusos contra menores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua para endurecer las sanciones relacionadas con el maltrato infantil extremo, la violencia sistemática contra menores y la omisión de familiares que conozcan casos de abuso y no los denuncien.

La legisladora señaló que la propuesta surge a partir del caso del menor Eithan Daniel, bebé de 18 meses localizado sin vida en Ciudad Juárez y cuyo caso evidenció condiciones de violencia y abandono prolongado.

“No podemos normalizar que los niños mueran dentro de sus propios hogares”, expresó la diputada.

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Contreras calificó como alarmantes las cifras de violencia infantil en Chihuahua y afirmó que entre enero de 2020 y marzo de 2026 se registraron casi 30 mil menores víctimas de distintos delitos en la entidad.

Asimismo, indicó que durante ese periodo se iniciaron más de 11 mil carpetas de investigación por violencia familiar contra menores, con un incremento cercano al 95 por ciento entre 2020 y 2025.

La iniciativa plantea incorporar nuevas figuras penales y agravantes específicas cuando los agresores sean padres, tutores o custodios de niñas, niños y adolescentes.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra una reforma al artículo 136 del Código Penal estatal para establecer como agravante el hecho de que el delito sea cometido por quien ejerza la patria potestad, tutela o custodia del menor.

“Cuando quien destruye la vida de un niño es su propia madre, su padre o quien tenía el deber de protegerlo, el reproche penal debe ser máximo”, sostuvo.

La propuesta también contempla la creación del delito autónomo de maltrato crónico o sistemático infantil mediante la incorporación del artículo 184 Quáter, con sanciones que irían de tres hasta 20 años de prisión dependiendo de la gravedad de las lesiones o si el maltrato provoca la muerte del menor.

Además, se busca tipificar la omisión de protección de menores en situación de riesgo grave, con el objetivo de sancionar a familiares o personas cercanas que conozcan casos de violencia infantil y decidan no denunciar.

Las penas por esta conducta podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión, con incrementos cuando exista parentesco directo con el agresor.

“Muchos casos de violencia infantil no ocurren en secreto. Hay familiares, vecinos o personas cercanas que saben lo que está pasando y guardan silencio. Ese silencio también mata”, afirmó la legisladora.

Contreras señaló que la iniciativa se sustenta en el principio constitucional del interés superior de la niñez y en las obligaciones del Estado mexicano para proteger a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia.

La diputada recordó además que Chihuahua ocupa actualmente el sexto lugar nacional en menores víctimas de delitos, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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