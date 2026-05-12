Acusa Jorge Soto a Morena de utilizar discurso de soberanía para defender a sus gobernadores

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El diputado panista criticó la visita de Ariadna Montiel a Chihuahua y cuestionó señalamientos contra figuras de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PAN, Jorge Soto, cuestionó la visita de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Chihuahua y acusó al partido guinda de utilizar el discurso de la soberanía nacional para desviar la atención de presuntos señalamientos contra gobernadores y liderazgos morenistas.

El legislador afirmó que la movilización convocada por Morena en el estado tiene un trasfondo político relacionado con la defensa de figuras señaladas públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Se requiere mucho cinismo para venir a Chihuahua a hablar de soberanía cuando el verdadero tema nacional es que Morena debe explicarle al país por qué tantos de sus liderazgos aparecen señalados”

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Soto sostuvo que Morena pretende trasladar a Chihuahua una narrativa de confrontación contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, mientras evita asumir responsabilidades en materia de seguridad pública desde el ámbito federal.

El diputado panista señaló que delitos vinculados con delincuencia organizada corresponden constitucionalmente al Gobierno Federal, por lo que cuestionó que Morena responsabilice exclusivamente a gobiernos estatales por la situación de violencia en distintas regiones del país.

Asimismo, pidió a Ariadna Montiel aclarar si la movilización anunciada busca respaldar políticamente a gobernadores y actores de Morena mencionados en controversias nacionales relacionadas con seguridad, corrupción o presuntos nexos criminales.

“La soberanía no se defiende protegiendo a narcopolíticos; se defiende fortaleciendo al Estado mexicano”

El legislador también criticó la participación del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en actividades partidistas de Morena y consideró que debería concentrarse en atender problemáticas locales relacionadas con seguridad y servicios públicos.

Jorge Soto afirmó que el debate no debe centrarse en soberanía contra cooperación internacional, sino en el combate institucional al crimen organizado, particularmente en entidades con alta incidencia delictiva.

Finalmente, el diputado cuestionó el papel político de Morena en regiones serranas de Chihuahua y pidió explicaciones sobre la presencia y operación territorial del partido en municipios con problemas de violencia y presencia criminal.

“Chihuahua no va a aceptar lecciones de quienes han sido omisos frente al avance del crimen en el país”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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