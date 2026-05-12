La maternidad contemporánea: el oficio imposible que sostiene al mundo

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Hubo un tiempo en que la maternidad venía empaquetada en una narrativa simple, aunque no por eso fácil: cuidar hijos, mantener la casa en orden y sacrificar silenciosamente los deseos propios. Era una idea limitada, injusta y profundamente romántica a conveniencia de otros. Hoy, en pleno siglo XXI, las madres habitan una realidad mucho más compleja: trabajan, administran hogares, sostienen emocionalmente a sus familias, intentan sobrevivir económicamente y, además, enfrentan la presión permanente de ser emocionalmente perfectas. La maternidad moderna no solo cambió; se convirtió en una especie de maratón emocional con jornadas infinitas y metas imposibles.

La madre contemporánea ya no responde a un único modelo. Está la profesionista que sale temprano y regresa agotada intentando recuperar en dos horas el tiempo que el trabajo le arrebató. La emprendedora que responde correos mientras revisa tareas escolares. La madre soltera que hace malabares financieros para cubrir lo básico. Y está también quien decidió quedarse en casa y aun así carga con la sensación de que “debería hacer más”. Todas viven bajo un mismo fenómeno: la exigencia permanente.

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Paradójicamente, nunca había existido tanta información sobre crianza y nunca tantas madres se habían sentido tan insuficientes. Las redes sociales construyeron una maternidad de escaparate: niños impecables, loncheras creativas, casas ordenadas y mujeres sonrientes que parecen encontrar plenitud absoluta entre actividades extracurriculares y desayunos saludables. Pero detrás de esa escenografía digital existe una verdad menos estética: agotamiento, culpa y ansiedad.

A ello se suma otro desafío gigantesco: criar en una era dominada por la hiperestimulación tecnológica. Los niños de hoy crecen rodeados de pantallas, estímulos inmediatos y contenidos diseñados para capturar su atención durante horas. Las madres enfrentan entonces una contradicción dolorosa: necesitan tiempo para trabajar y sobrevivir, pero al mismo tiempo saben que el exceso de tecnología puede afectar la atención, la paciencia, la convivencia y hasta el desarrollo emocional de sus hijos. No se trata únicamente de “quitarles el celular”, sino de competir contra algoritmos diseñados para ganar siempre.

Además, el entorno social tampoco ofrece demasiada tranquilidad. Las madres crían en medio de noticias sobre violencia, desapariciones, adicciones, enganches digitales, acoso escolar y depresión infantil. Educar dejó de ser solamente enseñar valores; ahora implica vigilancia constante. Muchas viven atrapadas entre el miedo de sobreproteger y el temor de no hacer lo suficiente.

En ese escenario aparece una de las batallas más silenciosas de la maternidad contemporánea: la frustración de no alcanzar el ideal de la “buena mamá”. Porque la sociedad todavía exige contradicciones imposibles. Se espera que una madre trabaje como si no tuviera hijos y que materne como si no trabajara. Que esté presente emocionalmente todo el tiempo, pero también que produzca, avance, resuelva y nunca colapse. Y cuando inevitablemente se cansa, siente culpa por cansarse.

En medio de esa presión constante, quizá vale la pena detenerse un momento y mirar la maternidad desde otro lugar. No desde la perfección que exige la sociedad ni desde los estándares imposibles que circulan en redes sociales, sino desde la resistencia cotidiana que millones de mujeres ejercen en silencio.

En realidad, la maternidad rara vez ha sido sencilla. Solo han cambiado los desafíos, los contextos y las formas de cargar el cansancio.

Creo que la verdadera esencia de la maternidad no está en la perfección, sino en la persistencia. En levantarse aun con agotamiento. En seguir escuchando historias infantiles después de un día devastador. En preparar comida, revisar tareas, abrazar miedos ajenos y sostener emocionalmente a otros, cuando apenas le queda energía para sostenerse a sí misma.

Porque hay un tipo de cansancio que solo conocen las madres: ese agotamiento físico y emocional que, extrañamente, también puede sentirse lleno de sentido. No porque se deba romantizar el sacrificio, sino porque en medio del caos cotidiano, existe una fuerza profundamente humana: el amor que permanece incluso cuando todo lo demás tambalea.

Ahora, quizá el reconocimiento más justo no debe mirar únicamente a las madres de hoy, sino también a aquellas mujeres que llegaron antes. Las madres y abuelas que criaron en épocas distintas, muchas veces más rígidas, más silenciosas y mucho menos comprensivas con el cansancio femenino. Mujeres que educaron desde las herramientas que conocían. Que pocas veces pudieron hablar de salud mental, agotamiento emocional o frustración, porque simplemente nadie les enseñó que tenían derecho a hacerlo.

Las madres actuales intentan criar entre pantallas, hiperestimulación tecnológica, incertidumbre social y exigencias imposibles. Las de antes criaron entre carencias, disciplina, jornadas interminables y una cultura que les pedía resistir sin quejarse. Y aunque las formas hayan cambiado, existe algo profundamente parecido entre todas ellas: la capacidad de sostener la vida aun cuando la vida pesa.

Sería injusto juzgar a aquellas madres con los ojos del presente. Muchas hicieron lo mejor que pudieron con lo poco que tenían. En esas cocinas donde nunca terminaba el trabajo, en esos silencios donde no había espacio para la vulnerabilidad, en esas manos cansadas que resolvían todo sin reconocimiento, también había amor. Tal vez menos explicado, menos verbalizado, pero inmenso.

Hoy, mientras muchas mujeres luchan contra la culpa de no alcanzar el ideal de la “buena mamá”, quizá también vale la pena recordar que ninguna generación de madres ha tenido realmente un camino sencillo. Todas, de una u otra forma, han cargado el miedo de equivocarse y el deseo profundo de proteger a sus hijos.

Por eso esta reflexión no es solo un reconocimiento a las madres contemporáneas que equilibran trabajo, crianza, estabilidad emocional y supervivencia diaria. Es también un agradecimiento a las madres que hoy son abuelas. A las que sostuvieron familias enteras desde el sacrificio silencioso. A las que amaron incluso cuando no sabían cómo decirlo.

Porque al final, más allá de las épocas, las teorías de crianza o las nuevas tecnologías, hay algo que permanece intacto: mujeres agotadas que, aun con miedo, dudas y cansancio, siguen encontrando fuerzas para amar.

Y quizá el mundo no se sostiene por las grandes estructuras de poder, sino por esos pequeños actos cotidianos que casi nunca aparecen en los titulares: una madre que escucha, que abraza, que cuida, que permanece.

A todas ellas, gracias.

Raúl García Ruiz Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”

Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.