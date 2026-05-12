Bitácora de Viaje: Durango

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Victoria de Durango

Nombre oficial de la capital del

Estado Libre y Soberano de Durango

En días pasados, quien esto escribe, su servidor, tuvo la oportunidad de visitar, por unos días, la ciudad de Durango, capital del Estado del mismo nombre que colinda justo al sur de nuestro propio querido Estado de Chihuahua, motivo por el cual quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias y curiosidades que tuve la oportunidad de vivir y conocer.

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Empezando con el nombre de la ciudad y todo lo que de ello deriva. Yo siempre tuve la creencia que la ciudad compartía el mismo apelativo que el Estado, pero esto no es del todo cierto: el nombre oficial de la capital del Estado Libre y Soberado de Durango es Victoria de Durango.

Además, existen muchos otros lugares que hacen honor a quien fue el primer presidente de México, Don José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, nombre que por lo demás, quizá no nos resulte muy conocido, porque la fama de este prócer no esta basada en su nombre real, sino en el seudónimo que utilizo durante la guerra de Independencia, Guadalupe Victoria.

Guadalupe Victoria, de quien se dice luchó bajo ese seudónimo por su devoción a la virgen de Guadalupe, por una parte, y por su fe en la causa de la Independencia Nacional por la otra, fue originario de Tamazula, Durango, lugar que, desde luego, hoy en dia oficialmente se llama Tamazula de Victoria.

Además de su ciudad natal, también está la propia Ciudad Guadalupe Victoria, una presa, un moderno boulevard y, no podía faltar, una glorieta con un magno conjunto monumental, amen de muchas otras muestras del honor que la ciudad y el Estado le rinden al héroe.

Por cierto, y como detalle curioso, de la glorieta donde esta ubicado el conjunto escultórico en honor al presidente Guadalupe Victoria, parte hacia el oriente el Boulevard Felipe Pescador, el cual corre por un kilómetro y medio, aproximadamente, hasta llegar a la llamada plaza hito, que conmemora los 450 años de la fundación de la ciudad. Durante ese kilómetro y medio, la circulación vehicular es al revés, si, ¡estilo Londres!

Después de ese circular típicamente londinense que solo en el Reino Unido y en Durango puede uno darse, girando hacia el sur llegamos a la zona centro; ahí se puede constatar el orgullo que la ciudad tiene por su arquitectura: calles estrechas, franqueadas por construcciones habitacionales y comercios de adobe con amplios ventanales y enormes portones de la época porfiriana.

No por nada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró a Victoria de Durango como Zona de Monumentos Históricos, siendo la ciudad con la mayor cantidad de inmuebles históricos catalogados en el norte del país; de igual manera, forma parte de las ciudades y poblados que integran el llamado “Camino Real de Tierra Adentro” patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

El Palacio Municipal, el Teatro Ricardo Castro, la Catedral, el templo Expiatorio, la Casa de Gobierno del Estado o el quiosco de la plaza principal, solo son algunas de las muchas edificaciones muy bien conservadas en el primer cuadro de la ciudad que le dan ese toque de ciudad del siglo antepasado.

Como ya mencionamos, por la propia arquitectura y antigüedad de la zona, las calles son más bien estrechas, con unas pocas avenidas un poco más anchas, y sin embargo, aunque hay un alto volumen de autos, la circulación es fluida, por lo menos durante los momentos que circulamos por la zona, no nos tocó quedarnos atorados por largo tiempo en algún embotellamiento, el tráfico se movía a muy buen ritmo para ser la zona centro, gracias a una buena sincronía en los semáforos.

Y para caminar tranquilamente, disfrutar de una buena comida, de las artesanías, para comprar chucherías o simplemente para pasar un rato agradable, está el andador sobre la que fuera la calle constitución, el cual de noche se ve espléndidamente iluminado. Realmente se antoja sentarse a cenar y tomar algún refresco.

El mercado Gomez Palacio, en la misma zona, luce muy limpio y ordenado, con mucho movimiento comercial. En el se pueden adquirir diversos tipos de productos que contienen al arácnido que le da fama a la zona, el famoso alacrán de Durango. Bebidas dulces y una gran diversidad de artículos donde o se incluye un espécimen o lleva la imagen del mismo.

Por la premura del viaje, no tuvimos oportunidad de visitar el parque Guadiana, el área arbolada más grande de la ciudad, pero si pudimos pasar un dia en el Zoológico Sahuatoba y en el museo interactivo Bebeleche, lugares muy entretenidos y recomendables para l@s niñ@s.

Finalmente, y para cerrar esta entrega, un par de recomendaciones. La primera, la aplicación Maps no funciona muy bien en Victoria de Durango, da direcciones erradas, aparentemente funciona mejor el Google Maps.

Y segunda, de ida nos fuimos por pura autopista, es decir, bajamos hasta Gomez Palacio-Torreon, y de ahí giramos hacia la ciudad de Durango. La carretera está en un relativo buen estado, con muy pocas, casi ninguna sección mala. Tiempo total, 12 horas y casi tres mil pesos de casetas.

De regreso nos venimos por la libre, es decir, regresamos por Parral hasta Satevó; ahí giramos a Delicias y retomamos la autopista. La carretera esta en un relativo buen estado, con muy pocas, casi ninguna sección mala. Saliendo de la ciudad de Durango, y por aproximadamente cuarenta y cinco minutos hay una sierra con carretera estrecha y muchas curvas, esa sería la única salvedad. A pesar de lo anterior, el tiempo total fue de las mismas 12 horas …pero solo quinientos pesos de casetas (y eso porque giramos hacia Delicias).

Usted decidirá cuál opción prefiere.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.