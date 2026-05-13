Acusa PAN que Morena busca distraer con Chihuahua ante crisis por “narcogobernantes”

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Dirigentes panistas afirmaron que el gobierno federal intenta desviar la atención tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Diputada Xochitl Contreras y Dirigentes del PAN en Ciudad Juárez acusaron a Morena y al Gobierno Federal de intentar desviar la atención pública hacia Chihuahua tras el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios clandestinos de drogas sintéticas detectados en el país.

Durante una conferencia de prensa, representantes panistas criticaron además la propuesta federal de modificar el calendario escolar por motivos relacionados con las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026.

“Sacaron lo de adelantar las vacaciones con el pobre argumento del calor y del fútbol”

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Los dirigentes señalaron que el sistema educativo nacional enfrenta rezagos importantes y cuestionaron que se planteara reducir el tiempo efectivo de clases.

Asimismo, sostuvieron que el operativo realizado en la Sierra Tarahumara representó un golpe importante contra el narcotráfico y que la reacción de Morena responde a intereses políticos relacionados con gobiernos estatales señalados por presuntos vínculos criminales.

“Les dolió tanto este golpe al narcotráfico en uno de los laboratorios más grandes que se han descubierto”

La dirigencia panista insistió en que el caso del operativo en Chihuahua está siendo utilizado para intentar distraer la atención de las acusaciones contra funcionarios y gobernadores vinculados a Morena.

En ese contexto, reiteraron sus señalamientos contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y denunciaron presuntas presiones para movilizar personal y operadores políticos hacia la marcha convocada por Morena en la ciudad de Chihuahua.

“Están obligando a todos los servidores de la nación y a personal que trabaja en campo”

Según los panistas, existe preocupación porque empleados municipales y personal operativo sean utilizados para actividades partidistas, lo que, afirmaron, podría afectar servicios públicos y labores de seguridad en Ciudad Juárez durante el próximo fin de semana.

También aseguraron que el alcalde juarense enfrenta cuestionamientos públicos y políticos relacionados con presuntas investigaciones y acusaciones difundidas recientemente en medios nacionales.

“No le importamos los juarenses, no le importamos los chihuahuenses”

Los dirigentes panistas sostuvieron que continuarán denunciando públicamente actos que consideren irregulares y adelantaron que darán seguimiento a las denuncias presentadas contra funcionarios y actores políticos de Morena.