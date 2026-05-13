Acusa PAN a Cruz Pérez Cuéllar de usar recursos públicos en acto partidista de Morena

Publicidad - LB2 -

Dirigentes panistas anunciaron denuncias penales, administrativas y electorales contra el alcalde de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La dirigencia municipal del PAN en Ciudad Juárez anunció una serie de denuncias contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusó de abandonar sus funciones y utilizar recursos públicos para participar en actividades partidistas de Morena durante horario laboral.

En conferencia de prensa, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y el dirigente municipal, Ulises Pacheco, señalaron que el alcalde acudió a un evento encabezado por la dirigencia nacional de Morena en Chihuahua capital sin licencia, permiso oficial ni notificación al Cabildo o a la Secretaría del Ayuntamiento.

“Ya estuvo bueno de que el alcalde de la corrupción siga saqueando Ciudad Juárez para sus intereses personales”

- Publicidad - HP1

Pacheco informó que el PAN presentará tres denuncias distintas: una penal ante la Fiscalía General del Estado por presunto abandono de funciones; otra administrativa ante el Órgano Interno de Control por desvío de recursos; y una más ante el Instituto Estatal Electoral por uso indebido de recursos públicos en actividades partidistas.

El dirigente panista sostuvo que el alcalde salió de Ciudad Juárez en día y horario hábil acompañado por escoltas, vehículos oficiales y personal de Comunicación Social del municipio.

“Fue trasladado en vehículos oficiales propiedad del municipio, con escoltas y con personal de comunicación social del municipio de Juárez”

Según la dirigencia panista, el Código Penal contempla sanciones cuando un funcionario público abandona sus funciones sin autorización o aviso previo durante horario laboral.

Además, acusaron al gobierno municipal de utilizar canales oficiales y grupos institucionales para difundir información relacionada con actividades partidistas de Morena.

Durante la rueda de prensa también se informó sobre denuncias presentadas en Ciudad de México contra la delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, por presunto desvío de recursos públicos.

El PAN afirmó que servidores de la nación distribuyeron propaganda personalizada de la funcionaria en oficinas de Morena y que desde redes oficiales de la Delegación del Bienestar se promovieron actividades vinculadas al partido.

Asimismo, anunciaron una denuncia contra Mario Macario Ruiz Grijalba, director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, por el presunto uso de camiones oficiales de la institución para trasladar personas al evento denominado “Los compas de Cruz”.

“Una institución educativa no puede estar utilizando infraestructura y recursos materiales o financieros en favor de un partido político”

La dirigencia panista llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante durante las movilizaciones convocadas por Morena para el próximo fin de semana, al asegurar que han recibido denuncias sobre presuntas presiones a policías municipales y empleados públicos para asistir a eventos partidistas.

Hasta el momento, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones formuladas por el PAN.