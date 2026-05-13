Ironiza Sheinbaum sobre reporte de CNN por supuestas operaciones de la CIA en México

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La presidenta calificó la publicación como “sensacionalista” y rechazó que agentes estadounidenses operen ilegalmente en el país.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, al asegurar que se trata de una versión “absolutamente falsa” y construida con fines políticos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó la información como “sensacionalista” y sostuvo que existen grupos interesados en deteriorar la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Es una ficción del tamaño del universo”, ironizó la presidenta al referirse a la publicación.

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Sheinbaum rechazó que agentes estadounidenses realicen operaciones ilegales en México y afirmó que toda cooperación internacional se encuentra regulada por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta señaló que la nota difundida construyó una narrativa exagerada sobre una supuesta participación de la CIA en acciones para eliminar objetivos criminales dentro del país.

“Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota”, expresó.

Asimismo, indicó que la propia vocera de la CIA habría desmentido la versión difundida por el medio estadounidense, lo que, dijo, evidenciaría la falta de sustento de la información.

La mandataria explicó que sí existen mecanismos de colaboración bilateral con agencias estadounidenses, aunque aclaró que estas actividades están limitadas por la legislación mexicana y sujetas a permisos específicos.

Sheinbaum también acusó que sectores conservadores tanto en México como en Estados Unidos buscan impulsar narrativas orientadas a generar confrontación diplomática entre ambas administraciones.

Según sostuvo, dichos grupos pretenden utilizar el tema de la seguridad y el narcotráfico para justificar una posible intervención estadounidense en asuntos internos del país.

La presidenta además criticó al diario The New York Times, al que acusó de difundir contenidos que, afirmó, distorsionan la realidad sobre la violencia y el combate al narcotráfico en México.

Finalmente, Sheinbaum hizo referencia al caso ocurrido recientemente en Chihuahua, donde participaron ciudadanos estadounidenses en un operativo estatal, y advirtió que esa situación sí podría constituir una violación legal que no debe normalizarse.

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