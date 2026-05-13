Exige Parral apoyo federal ante aumento de desplazados por violencia en la sierra

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El alcalde Salvador Calderón advirtió que los refugios temporales ya fueron rebasados por familias que huyen del Triángulo Dorado

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Parral, Salvador Calderón, pidió apoyo urgente al Gobierno Federal para atender el incremento de familias desplazadas por la violencia en la región serrana, luego de que los refugios habilitados por el municipio alcanzaran su límite de capacidad.

El edil señaló que el flujo constante de personas provenientes de comunidades ubicadas en el llamado Triángulo Dorado, donde colindan Chihuahua, Sinaloa y Durango, ha provocado una presión creciente sobre los servicios de atención humanitaria.

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Durante el fin de semana arribaron decenas de personas desplazadas a Parral, lo que obligó al municipio a ampliar la atención en centros comunitarios y espacios de Protección Civil.

“Tan solo el domingo, llegaron alrededor de 100 personas y todavía se esperaba el arribo de más familias desplazadas”

Calderón explicó que actualmente el municipio continúa absorbiendo los costos relacionados con alimentación, artículos básicos y mantenimiento de los refugios temporales, aunque reconoció que los recursos comienzan a ser insuficientes.

El alcalde advirtió que la situación requiere una intervención más contundente de las autoridades federales para contener la violencia en la región serrana y evitar que más habitantes abandonen sus comunidades.

El presidente municipal solicitó reforzar los operativos de seguridad en el Triángulo Dorado, al considerar que el problema ya está plenamente identificado y focalizado en esa zona.

Además, informó que algunas familias desplazadas analizan establecerse de manera definitiva en Parral, mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas atiende temas relacionados con acceso a vivienda.

“La administración continúa apoyando con comida, mantenimiento de los espacios y atención básica para quienes llegan buscando un lugar seguro”

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad en los centros comunitarios habilitados para la atención de desplazados.

La llegada de familias desplazadas se ha intensificado en los últimos días debido a hechos violentos registrados en distintas comunidades serranas del norte del país.

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