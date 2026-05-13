Impulsan JMAS y Municipio producción de composta para áreas verdes de Juárez

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Buscan transformar residuos orgánicos en hasta 3 mil toneladas anuales de composta para parques, jardines y uso agrícola.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez y el Gobierno Municipal acordaron trabajar de manera coordinada para impulsar la producción de composta a gran escala, con el propósito de fortalecer las áreas verdes de la ciudad y apoyar al sector agrícola de la región.

El convenio contempla el préstamo en comodato de maquinaria especializada para el procesamiento de residuos orgánicos, entre ella una astilladora y una revolvedora, informó el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón. La estrategia permitirá aprovechar residuos de poda y materiales orgánicos generados en distintos puntos de la ciudad.

“Con esta estrategia se busca alcanzar una meta cercana a las 3 mil toneladas anuales de composta”, señaló Marco Licón.

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El funcionario explicó que el proyecto busca promover el aprovechamiento sustentable de residuos y contribuir al cuidado ambiental mediante la reutilización de materiales que actualmente son desechados.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural del Municipio, Enrique Reyes, indicó que en Ciudad Juárez se generan alrededor de 7 mil 300 toneladas anuales de residuos orgánicos y de poda, volumen que podría transformarse en composta para beneficio de parques, jardines y espacios públicos.

La investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Ana Córdova, destacó que el uso de composta mejora la retención de agua en la tierra, por lo que su aplicación en áreas verdes irrigadas con agua tratada podría incrementar el aprovechamiento del recurso hídrico en la ciudad.

“La composta tiene un impacto positivo en la tierra al permitir una mayor retención de agua”, expuso la investigadora.

Durante la reunión, la JMAS también propuso embolsar parte de la composta producida para distribuirla entre usuarios durante jornadas de descuentos y atención ciudadana realizadas en distintas colonias, con el objetivo de fomentar su uso doméstico en jardines y áreas verdes.

En el encuentro participaron además el regidor del PAN, Alejandro Jiménez, y la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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