Reciben Indios a Soles en apertura de la Liga Estatal de Beisbol 2026

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La tribu inaugurará temporada este jueves en el Estadio Juárez y celebrará el campeonato obtenido en 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los Indios de Ciudad Juárez iniciarán este jueves la defensa de su campeonato en la Liga Estatal de Beisbol 2026 al recibir a los Soles de Ojinaga en el Estadio Juárez, ubicado en el cruce de las calles Reforma y Sanders.

La novena fronteriza disputará la serie inaugural los días 14 y 15 de mayo en casa, mientras que el sábado 16 visitará a los Rojos de Jiménez como parte de la primera jornada del torneo estatal.

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Además del arranque de la nueva temporada, la directiva de Indios aprovechará la inauguración para conmemorar el campeonato obtenido el pasado mes de septiembre, título con el que la escuadra juarense se consolidó como monarca de la Liga Estatal de Beisbol.

Los boletos ya se encuentran disponibles tanto en taquilla como en línea a través de la plataforma Startickets.

“Hasta el momento todas las localidades están disponibles para el aficionado que gusta acudir al coloso de Reforma y Sanders a ver el debut de los indígenas.”

Los precios de las entradas varían según la zona del estadio. El acceso Home VIP tiene un costo de 254 pesos; Home, 218 pesos; Palco BB-CC, 209 pesos; Primera, 200 pesos; Tercera, 190 pesos; Jardines, 154 pesos; y General, 70 pesos.

La venta presencial se realiza en la Taquilla del Estadio Juárez Cuenta Conmigo y en oficinas de Startickets, en horario de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde, mientras que la compra en línea puede realizarse desde las 11:00 de la mañana en el portal oficial de la boletera.

La apertura de la temporada genera expectativa entre la afición juarense, luego de la coronación conseguida por la tribu en la campaña anterior.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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