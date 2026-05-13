Presenta Sheinbaum prototipo del minivehículo eléctrico mexicano Olinia

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El vehículo será accesible, eléctrico y diseñado para ciudades y pueblos; su producción iniciará en 2027.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el prototipo del minivehículo eléctrico mexicano Olinia, proyecto desarrollado para ofrecer una alternativa de movilidad accesible, de bajo costo y adaptada a las condiciones urbanas y rurales del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el objetivo es que México cuente con una marca propia de vehículos eléctricos, diseñada específicamente para las necesidades de la población mexicana.

“El objetivo es tener una marca propia. ¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana, un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine”, afirmó Sheinbaum.

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La presidenta explicó que Olinia fue concebido para circular tanto en ciudades como en comunidades con calles angostas y destacó que su operación tendrá un costo menor al de un automóvil de combustión interna.

El proyecto fue desarrollado por un equipo integrado por más de 80 especialistas mexicanos, entre académicos, técnicos e investigadores del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y diversos centros públicos de investigación.

El director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, informó que el desarrollo del vehículo lleva más de 18 meses y destacó que se trata de un modelo completamente eléctrico, de bajo costo y con capacidad para cargarse en un enchufe convencional.

El minivehículo tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y fue diseñado para funciones de transporte urbano, movilidad comunitaria y traslado de mercancías.

“Está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos”, señaló la mandataria.

Sheinbaum indicó además que el diseño de Olinia tomó como referencia consultas realizadas a usuarios y conductores de mototaxis, con el propósito de crear un vehículo funcional, amplio y adaptable, incluso para personas con discapacidad.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que el proyecto forma parte de la estrategia federal para impulsar la electromovilidad y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

La producción del vehículo iniciará en 2027, mientras que el próximo 7 de junio se darán a conocer más detalles técnicos y características del prototipo a través de la plataforma oficial www.olinia.auto.

Además, el Gobierno Federal adelantó que en julio será presentada una versión de carga del vehículo eléctrico.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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