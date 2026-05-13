Afirma PAN que ciudadanía respalda a Maru Campos frente a embestida de Morena

Publicidad - LB2 -

Daniela Álvarez aseguró que Morena busca desviar la atención de acusaciones contra Rubén Rocha y defendió las denuncias contra Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, afirmó que las denuncias presentadas contra actores de Morena forman parte de una estrategia para exhibir presuntas irregularidades y actos de corrupción, al tiempo que sostuvo que la ciudadanía respalda a la gobernadora Maru Campos frente a los señalamientos impulsados por el partido guinda.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, la dirigente panista defendió las acciones legales y denuncias públicas emprendidas por el PAN contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la senadora Andrea Chávez y funcionarios federales vinculados con Morena.

- Publicidad - HP1

Álvarez señaló que las denuncias ciudadanas han sido fundamentales para documentar presuntas irregularidades relacionadas con promoción personalizada, uso de recursos públicos y campañas anticipadas.

“Es nuestra responsabilidad seguir presentando las denuncias que sean necesarias”

La dirigente recordó que previamente acudió personalmente a verificar la existencia de ambulancias y clínicas rotuladas con el nombre e imagen de la senadora Andrea Chávez, hechos que derivaron en denuncias y medidas cautelares emitidas por autoridades electorales.

“La autoridad electoral en varias ocasiones ha emitido medidas cautelares”

Asimismo, sostuvo que la presión social y la difusión pública de los casos han sido determinantes para exhibir conductas irregulares de funcionarios y actores políticos de Morena.

Durante la conferencia, Álvarez aseguró que existe molestia ciudadana por el desempeño del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y reiteró que el edil enfrenta un alto nivel de rechazo en Ciudad Juárez.

“Hay una sensación de abandono que es evidente en esta ciudad porque el alcalde anda concentrado en otras cosas”

La dirigente panista también afirmó que Morena pretende utilizar el caso relacionado con el operativo en la Sierra Tarahumara para distraer la atención de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según Álvarez, la estrategia del partido guinda no ha tenido el efecto esperado debido al respaldo que, aseguró, mantiene la gobernadora Maru Campos entre sectores de la población.

“El país entero sabe que en el norte hay una gobernadora valiente que no se deja”

En otro momento de la conferencia, la dirigente reveló que ha recibido mensajes y denuncias anónimas relacionadas con presuntas cuotas y presiones económicas dentro de corporaciones de seguridad municipal para financiar actividades políticas.

Indicó que parte de la información señala supuestas exigencias para recaudar dinero proveniente de actos de corrupción o mordidas, aunque aclaró que continúan verificando la autenticidad de esos testimonios antes de proceder legalmente.

Finalmente, reiteró que el PAN seguirá robusteciendo las denuncias ya presentadas ante distintas autoridades y afirmó que continuarán acompañando y difundiendo denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos actos de corrupción en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Con información de conferencia de prensa del PAN estatal en Ciudad Juárez