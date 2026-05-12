Propone Yessi Reyes declarar a Janos como Capital de la Apachería

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La iniciativa busca reconocer oficialmente la relevancia histórica y cultural del municipio en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del PAN, Yessi Reyes, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para declarar al municipio de Janos como “Capital de la Apachería”, con el propósito de reconocer su importancia histórica, cultural y patrimonial dentro de Chihuahua.

La legisladora señaló que la propuesta busca fortalecer la identidad de las comunidades de la región y dar reconocimiento oficial a la herencia histórica vinculada con la cultura apache.

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La iniciativa destaca el papel de Janos como antiguo presidio, misión y punto estratégico del norte del estado, además de su relación histórica con pueblos originarios y vestigios arqueológicos existentes en la zona.

De acuerdo con la diputada, el municipio cuenta con una amplia riqueza patrimonial, que incluye la antigua Misión de la Soledad, más de 2 mil sitios arqueológicos en etapa inicial de prospección, áreas con petrograbados y evidencias de antiguos cultivos.

“Reconocer a Janos como Capital de la Apachería es reconocer una parte profunda de nuestra historia y de lo que somos como estado”

La propuesta legislativa plantea que el nombramiento quede establecido mediante decreto y entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Yessi Reyes afirmó que el reconocimiento permitiría dar mayor visibilidad a la relevancia cultural e histórica de Janos, considerado uno de los municipios con mayor riqueza arqueológica e histórica en el noroeste de Chihuahua.

La diputada indicó que la iniciativa también busca fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades locales y promover la conservación del patrimonio cultural de la región.

El proyecto será analizado en el Congreso del Estado como parte del proceso legislativo correspondiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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