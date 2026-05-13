Denuncia Francisco Sánchez a Telcel ante Profeco por presuntas prácticas de extorsión

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El legislador acusó a la empresa de presionar a usuarios para registrar líneas telefónicas bajo amenaza de cancelación del servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la empresa Telcel, a la que acusó de presionar a usuarios para registrar sus líneas telefónicas bajo amenaza de cancelarles el servicio.

El legislador señaló que la compañía presuntamente se ha negado a recibir recursos legales promovidos por ciudadanos para evitar el registro obligatorio de líneas celulares.

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Sánchez Villegas calificó esta práctica como un mecanismo de coacción que condiciona el acceso a un servicio esencial a la entrega de datos personales, situación que, afirmó, vulnera derechos fundamentales de los consumidores.

“Lo que está haciendo Telcel es inaceptable. No se puede permitir que una empresa intimide a los ciudadanos con cortarles la comunicación si no se someten a un registro que vulnera su privacidad”, expresó.

El diputado sostuvo que estas acciones podrían constituir una violación a la legislación en materia de protección al consumidor, al imponer condiciones ajenas al contrato original de prestación de servicios.

Asimismo, pidió a la Profeco intervenir de manera inmediata para impedir cancelaciones de líneas telefónicas relacionadas con el proceso de registro de usuarios.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos asociados al manejo de datos personales y mecanismos de vigilancia, al considerar que este tipo de medidas podrían abrir la puerta a esquemas de control indebido sobre la población.

“Esto es extorsión”, afirmó el coordinador de Movimiento Ciudadano.

Sánchez Villegas anunció además que continuará promoviendo acciones legales y legislativas para impedir que empresas o autoridades condicionen la continuidad de servicios de telecomunicaciones a la entrega obligatoria de información personal sensible.

El diputado sostuvo que su postura busca defender los derechos de privacidad y protección de datos de los usuarios de telefonía móvil en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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