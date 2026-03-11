Firma Gobierno de México acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

Publicidad - LB2 -

El convenio establece mecanismos de prevención y atención para retirar contenido que promueva agresiones contra mujeres y niñas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México firmó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con las plataformas digitales Google, Meta y TikTok con el objetivo de prevenir y atender la violencia digital contra mujeres y niñas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El convenio fue suscrito a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como parte de las acciones impulsadas en el marco del Día Internacional de la Mujer para fortalecer la protección de las mujeres en el entorno digital.

“El objetivo es ir atendiendo y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”, señaló la mandataria durante la conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que el acuerdo permitirá establecer canales de comunicación permanentes entre el Gobierno de México y las plataformas digitales, con el fin de responder con mayor rapidez a la difusión de contenido que promueva agresiones, acoso o explotación contra mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, detalló que en los últimos años los casos de ciberacoso en el país han aumentado, al pasar de 16.1 millones a 18.9 millones de víctimas, de las cuales 10.6 millones son mujeres y 8.3 millones hombres.

El acuerdo establece dos ejes principales de acción: prevención y atención, con estrategias orientadas a fortalecer las normas de convivencia digital, difundir campañas de seguridad en internet y promover el uso responsable de las tecnologías.

Entre las medidas de prevención se incluyen campañas informativas para incentivar la denuncia de violencia digital, la difusión de una cartilla de seguridad digital y la educación de creadores de contenido y usuarios sobre convivencia en línea libre de violencia.

En el ámbito de atención, el convenio contempla mecanismos para retirar contenido violento o íntimo no consentido, mejorar las herramientas de reporte dentro de las plataformas y fortalecer la cooperación con autoridades para la investigación de casos.

También se prevé vincular los mecanismos de denuncia con la Línea 079, opción 1, que brinda primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones especializadas para la atención de víctimas.

El Gobierno Federal señaló que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye acciones de educación en igualdad, reconocimiento del papel de las mujeres en la vida pública y la aplicación de sanciones en casos de delitos como abuso sexual, acoso y feminicidio.

