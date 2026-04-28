Realiza JMAS mantenimiento en colector Nadadores para prevenir inundaciones en Juárez

Publicidad - LB2 -

Trabajos de desazolve buscan evitar brotes de aguas negras en colonias del norponiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene labores de mantenimiento preventivo en el colector Nadadores, ubicado en las colonias Sara Lugo y Ladrillera, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje en la zona.

Las acciones iniciaron desde el pasado viernes y continuaron durante los días lunes y martes, mediante el uso de equipo especializado tipo vactor para retirar azolve y residuos que obstruyen la red sanitaria.

“Estos trabajos son para prevenir brotes de aguas negras en los domicilios y avenidas”

- Publicidad - HP1

El coordinador del distrito 3 de alcantarillado, Jesús Gaytán, explicó que este colector recibe descargas provenientes de sectores como Anapra y Felipe Ángeles, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura.

Debido a ello, señaló que el mantenimiento es fundamental para evitar afectaciones en viviendas y vialidades, especialmente en una zona donde se han registrado problemáticas recurrentes.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y no abrir alcantarillas durante lluvias, acciones que contribuyen al deterioro del sistema.

“Es importante cuidar el sistema de drenaje para evitar afectaciones”

La JMAS indicó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de atención a la red sanitaria, con el fin de mejorar el servicio y prevenir contingencias en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.