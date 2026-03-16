Solicita Limpia apoyo ciudadano para identificar a quienes tiran basura en la vía pública

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Autoridades piden ayuda para ubicar a responsables captados en video arrojando residuos y escombros en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal solicitó apoyo de la ciudadanía para identificar a personas que tiran basura y escombros en la vía pública, luego de que dos casos fueran captados en video y difundidos en el programa “El Cochino de la Semana”.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que uno de los hechos muestra a una camioneta pick-up arrojando basura mientras circula por una calle del fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 7, aunque en las imágenes no se distinguen las placas del vehículo.

“Se requiere la ayuda de los vecinos para identificar al responsable”, indicó el funcionario.

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El segundo caso corresponde a un camión de volteo con número económico visible, el cual fue captado arrojando escombro en un predio ubicado en el cruce del Periférico Camino Real y la calle Feldespato.

El funcionario señaló que el programa busca fomentar la participación ciudadana para denunciar este tipo de prácticas, las cuales afectan la limpieza urbana y generan contaminación en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que algunos reportes enviados por ciudadanos permiten actuar de manera inmediata mediante sanciones, mientras que en otros casos se requiere mayor información para iniciar investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Solís Kanahan mencionó que las cuadrillas municipales continúan realizando labores de limpieza en diferentes puntos de la ciudad, como ocurrió esta semana en tres parques del sector de Riberas del Bravo, donde también se registró uno de los casos difundidos en el programa.

El funcionario recordó que el Municipio mantiene programas como Punto Limpio y Punto Limpio Tu Colonia, además de permitir el ingreso gratuito al relleno sanitario para descargas de hasta 500 kilogramos sin necesidad de realizar trámites, con el objetivo de ofrecer alternativas para la disposición adecuada de residuos.

También reiteró el llamado a continuar denunciando este tipo de conductas, ya que la multa máxima por tirar basura en la vía pública puede alcanzar las 100 UMAS, equivalentes a más de 11 mil pesos, y duplicarse en caso de reincidencia.

Finalmente, explicó que la Dirección de Limpia trabaja en coordinación con dependencias como Catastro, Seguridad Pública y Recaudación de Rentas para identificar a los responsables cuando existen placas o datos visibles de los vehículos involucrados, además de mantener operativos permanentes con apoyo ciudadano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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