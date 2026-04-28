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Convocan a torneo clásico de ajedrez en Ciudad Juárez con bolsa de premios

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POR Redacción ADN / Agencias
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Competencia abierta se realizará el 1 y 2 de mayo en la Secundaria Técnica 37.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Ajedrez, en coordinación con el Club Los Caballeros del Rey y la Escuela Secundaria Técnica 37, lanzó la convocatoria para el Primer Torneo Clásico de Ajedrez, dirigido a jugadores de todos los niveles.

El evento se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones de la Secundaria Técnica 37, ubicada en la colonia Infonavit Aeropuerto, bajo el sistema suizo y con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento.

“La categoría será abierta para todos los jugadores”

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El torneo contempla cinco rondas distribuidas en dos días: tres el viernes y dos el sábado, con horarios establecidos desde las 9:00 de la mañana.

En cuanto a la premiación, se otorgarán 1,500 pesos al primer lugar, 1,200 al segundo y 1,000 al tercero, además de incentivos para mejor jugador femenil y categoría senior.

También se incluirán reconocimientos para participantes en categorías juveniles sub 12, sub 16 y sub 20, con premios especiales para cada grupo.

“Habrá premios especiales para distintas categorías”

La inscripción tiene un costo de 200 pesos y permanecerá abierta hasta el 30 de abril, con registro disponible en línea y vía telefónica.

Los organizadores destacaron que el objetivo es fomentar la práctica del ajedrez y fortalecer la comunidad local, promoviendo la participación en un entorno competitivo y formativo.

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