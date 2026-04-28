Buscan reforzar campaña permanente contra el maltrato infantil en Ciudad Juárez

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Regidores analizan estrategia para incentivar denuncias y prevenir violencia contra menores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento avanzan en el seguimiento de una estrategia para fortalecer la campaña permanente de prevención y denuncia del maltrato infantil en la ciudad, con la participación de diversas dependencias municipales.

Durante una reunión de las comisiones de Familia y Asistencia Social, así como de Seguridad Pública, se revisaron los avances del punto de acuerdo aprobado en Cabildo, que instruye el desarrollo de acciones coordinadas en esta materia.

“Se busca motivar a la ciudadanía para que reporte cualquier situación de violencia”

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La regidora Sandra García Ramos explicó que el objetivo es impulsar una campaña que fomente la denuncia oportuna de casos de abuso infantil, permitiendo la intervención de autoridades para proteger a niñas, niños y adolescentes.

En este esfuerzo participan la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Comunicación Social, áreas encargadas de diseñar y difundir los mensajes preventivos dirigidos a la población.

Asimismo, se destacó que el DIF Municipal ya implementa la campaña “Creciendo libres, una vida libre de violencia”, la cual se integrará a esta estrategia para ampliar su alcance.

“Se dará seguimiento a las acciones para mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes”

Las comisiones acordaron realizar una nueva reunión el próximo 12 de mayo para evaluar avances y ajustar las medidas implementadas, con el propósito de reforzar la protección de la infancia.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reducir entornos de violencia y promover una cultura de denuncia y protección en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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