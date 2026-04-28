Invita Regulación Comercial a vecinos de Terranova a sumarse a “Juárez Amanece Limpio”

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Autoridades recorren colonia y habilitarán punto de destilichadero previo a jornada del 9 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial intensificó recorridos en la colonia Terranova para invitar a las y los residentes a participar en el programa “Juárez Amanece Limpio”, que se realizará el próximo 9 de mayo en este sector.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que el personal municipal realiza visitas casa por casa con el objetivo de involucrar a la comunidad en las labores de limpieza y recuperación de espacios públicos.

“Nos pusimos los tenis para ir a tocar casa por casa e invitar a las y los vecinos”

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Como parte de las acciones previas, se llevan a cabo trabajos de limpieza en el dique ubicado sobre la calle Libramiento Regional, entre Tierra Negra y Tierra de Gigantes, donde se busca avanzar antes de la jornada principal.

Además, se habilitará a partir del 7 de mayo un punto de recepción para destilichadero, lo que permitirá a los habitantes deshacerse de objetos en desuso y residuos acumulados.

El programa contempla la intervención de 10 colonias en un solo día, aunque las labores comienzan con anticipación para garantizar resultados más amplios en cada zona.

“Las labores de limpieza inician desde días antes para lograr avances significativos”

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar activamente, en un esfuerzo conjunto que busca mejorar las condiciones urbanas y fortalecer la colaboración entre gobierno y comunidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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