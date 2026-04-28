Avanzan análisis para actualizar Reglamento de Bienestar Animal en Ciudad Juárez

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Propuesta busca mejorar condiciones de atención y establecer criterios más estrictos en manejo animal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez continuaron con el análisis de la reforma al Reglamento de Bienestar Animal, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y mejorar la calidad de vida de los animales en el municipio.

La sesión de trabajo reunió a integrantes de las comisiones de Ecología y Protección Civil, así como de Gobernación, quienes revisaron por segunda ocasión las propuestas de modificación al reglamento.

“Se busca contar con un reglamento acorde a la realidad actual del bienestar animal”

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Durante el encuentro participaron autoridades municipales, especialistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como representantes de colegios y asociaciones de médicos veterinarios, quienes aportaron observaciones técnicas.

Entre los puntos analizados destacan ajustes en terminología, lineamientos normativos y la exigencia de que el personal encargado de la atención animal cuente con formación profesional como médico veterinario zootecnista.

Asimismo, se abordaron temas sensibles como el manejo de la eutanasia y otros procedimientos relacionados con el cuidado y protección de los animales.

“Las mesas de trabajo continuarán con la participación de distintos sectores”

Las autoridades indicaron que el proceso de revisión continuará en los próximos meses, incorporando la participación de rescatistas, cuidadores y ciudadanía interesada, con el fin de enriquecer el contenido de la reforma.

El reglamento actual tiene más de 14 años sin modificaciones, por lo que se busca establecer una legislación más actualizada y alineada a las necesidades locales y estándares nacionales en bienestar animal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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