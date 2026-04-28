Participa Desarrollo Urbano en proyecto para modernizar cruce Jerónimo–Santa Teresa

Autoridades analizan propuesta para mejorar movilidad y competitividad en la frontera.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano participó en la presentación de la propuesta conceptual para la modernización y ampliación del cruce fronterizo Jerónimo–Santa Teresa, como parte de un esfuerzo de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
La reunión fue convocada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, con el objetivo de articular a las instancias involucradas y fortalecer la planeación estratégica del proyecto.
“La colaboración entre distintos órdenes de Gobierno permitirá avanzar en la consolidación del proyecto”
Durante el encuentro se abordaron temas clave como el impulso al desarrollo económico, la mejora en la movilidad y el fortalecimiento de la competitividad en la región fronteriza.
En representación del Gobierno Municipal participaron la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, y el titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.
También asistieron representantes del Gobierno del Estado y de la ciudad de El Paso, Texas, lo que refleja el carácter binacional del proyecto y su impacto en la dinámica transfronteriza.
“El proyecto está enfocado en mejorar la conectividad y promover el desarrollo de la frontera”
Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca consolidar una infraestructura más eficiente, que facilite el flujo comercial y de personas entre ambos lados de la frontera.
El proyecto se encuentra en etapa conceptual, en espera de avanzar en su diseño y eventual implementación como parte de una estrategia integral de desarrollo regional.
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