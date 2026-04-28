Participa Desarrollo Urbano en proyecto para modernizar cruce Jerónimo–Santa Teresa

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Autoridades analizan propuesta para mejorar movilidad y competitividad en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano participó en la presentación de la propuesta conceptual para la modernización y ampliación del cruce fronterizo Jerónimo–Santa Teresa, como parte de un esfuerzo de coordinación entre distintos niveles de gobierno.

La reunión fue convocada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, con el objetivo de articular a las instancias involucradas y fortalecer la planeación estratégica del proyecto.

“La colaboración entre distintos órdenes de Gobierno permitirá avanzar en la consolidación del proyecto”

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Durante el encuentro se abordaron temas clave como el impulso al desarrollo económico, la mejora en la movilidad y el fortalecimiento de la competitividad en la región fronteriza.

En representación del Gobierno Municipal participaron la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, y el titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.

También asistieron representantes del Gobierno del Estado y de la ciudad de El Paso, Texas, lo que refleja el carácter binacional del proyecto y su impacto en la dinámica transfronteriza.

“El proyecto está enfocado en mejorar la conectividad y promover el desarrollo de la frontera”

Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca consolidar una infraestructura más eficiente, que facilite el flujo comercial y de personas entre ambos lados de la frontera.

El proyecto se encuentra en etapa conceptual, en espera de avanzar en su diseño y eventual implementación como parte de una estrategia integral de desarrollo regional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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