Brinda IMM más de mil servicios de atención a mujeres en Juárez durante 2026

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Estrategia itinerante ha beneficiado a más de mil personas con asesoría legal y apoyo social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó que, a través del Módulo de Atención y Prevención Itinerante (MAPI), ha otorgado más de mil servicios de asesoría jurídica y de trabajo social entre enero y marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte, se brindaron 1,142 atenciones directas, principalmente a mujeres, en temas relacionados con violencia familiar y de género, así como orientación legal y acompañamiento institucional.

“Se ha ofrecido información sobre los servicios de atención gratuita para mujeres que han sufrido violencia”

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Las acciones se desarrollaron mediante 58 módulos informativos instalados en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió beneficiar a 1,271 personas, de las cuales la mayoría fueron mujeres.

El programa operó en 44 espacios estratégicos, entre ellos centros comunitarios, escuelas, organizaciones civiles y centros de trabajo, además de su participación en jornadas municipales de atención social.

Entre los servicios más solicitados destacan asesorías en pensión alimenticia, procesos de divorcio y acompañamiento en denuncias, así como canalización a otras dependencias para atención integral.

“El IMM reafirma su compromiso con la ciudadanía brindando proximidad y atención”

Las autoridades señalaron que este esquema itinerante busca acercar servicios a zonas con mayor necesidad, facilitando el acceso a atención especializada para mujeres en situación de vulnerabilidad.

El programa forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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