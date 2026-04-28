Brinda IMM más de mil servicios de atención a mujeres en Juárez durante 2026

Estrategia itinerante ha beneficiado a más de mil personas con asesoría legal y apoyo social.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó que, a través del Módulo de Atención y Prevención Itinerante (MAPI), ha otorgado más de mil servicios de asesoría jurídica y de trabajo social entre enero y marzo de 2026.
De acuerdo con el reporte, se brindaron 1,142 atenciones directas, principalmente a mujeres, en temas relacionados con violencia familiar y de género, así como orientación legal y acompañamiento institucional.
“Se ha ofrecido información sobre los servicios de atención gratuita para mujeres que han sufrido violencia”
Las acciones se desarrollaron mediante 58 módulos informativos instalados en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió beneficiar a 1,271 personas, de las cuales la mayoría fueron mujeres.
El programa operó en 44 espacios estratégicos, entre ellos centros comunitarios, escuelas, organizaciones civiles y centros de trabajo, además de su participación en jornadas municipales de atención social.
Entre los servicios más solicitados destacan asesorías en pensión alimenticia, procesos de divorcio y acompañamiento en denuncias, así como canalización a otras dependencias para atención integral.
“El IMM reafirma su compromiso con la ciudadanía brindando proximidad y atención”
Las autoridades señalaron que este esquema itinerante busca acercar servicios a zonas con mayor necesidad, facilitando el acceso a atención especializada para mujeres en situación de vulnerabilidad.
El programa forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género en Ciudad Juárez.
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