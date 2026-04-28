Entrega Municipio apoyo millonario a proyecto para personas con discapacidad visual en Juárez

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Recursos del Presupuesto Participativo impulsarán mejoras en infraestructura y equipamiento del CEIAC.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó un apoyo superior a 2.4 millones de pesos al Centro de Estudios para Invidentes (CEIAC), destinado al desarrollo del proyecto “Visión Renovada”, enfocado en fortalecer la atención y autonomía de personas con discapacidad visual.

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez Parada, encabezó la entrega del recurso, destacando que este tipo de iniciativas reflejan la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo.

“Este programa no es solo un compromiso, es un proyecto real que conecta a todos los sectores de nuestra ciudad”

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El monto entregado asciende a 2 millones 457 mil 954 pesos, que serán utilizados para mejorar la infraestructura y equipamiento del centro, con el objetivo de brindar mejores condiciones a sus usuarios.

El proyecto contempla acciones orientadas a desarrollar habilidades de movilidad, comunicación, autocuidado y aprendizaje, promoviendo la independencia de las personas beneficiarias.

Directivos del CEIAC señalaron que este apoyo permitirá consolidar espacios más adecuados y accesibles, además de fortalecer los servicios que ofrecen a la comunidad.

“Cuando Gobierno y ciudadanía trabajan juntos, la transformación social es posible”

Entre los avances logrados con estos recursos se encuentran la instalación de paneles solares, unidades de refrigeración, adquisición de vehículos, impresoras Braille y 3D, así como mobiliario y equipo tecnológico.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de proyectos buscan impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, mediante la coordinación entre sociedad y gobierno en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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